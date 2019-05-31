В России необходимо расширить направление использование материнского капитала, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.

Таким образом российские власти планируют минимизацию обязательство, которая на 1 января текущего года составила 1,5 триллиона рублей.

Напомним, маткапитал выплачивается российским семьям, в которых появился второй или последующий ребенок, на протяжении последний 12 лет. И если в далеком 2007 году размер маткапитала составлял 250 тысяч, то этому году он равен 455 тысячам, а в 2021 году суммы выплат увеличат 489 тысячи рублей.

В минувшую среду, 29 мая, средства массовой информации сообщили о том, что в России может появиться так называемый отцовский капитал. Выплату, равную материнскому капиталу, планируют выплачивать мужчинам, в семье которых родился третий ребенок. Отмечается, что есть несколько важных условий, в том числе брак должен быть зарегистрирован и все дети должны родиться в одной семье.

Екатерина Брязгунова