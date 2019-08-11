Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами, однако не все правовые аспекты закона понятны потенциальным охотникам, сообщает DEITA.RU.

Нужно регистрировать не каждый лук и арбалет, а лишь некоторые, как отмечает «Российская газета». Получать разрешение необходимо лишь на те устройства, натяжение тетивы которых составляет более 27 кгс у луков и более 43 кгс у арбалетов. КГС (килограмм на силу) - мера измерения натяжения тетивы, иначе - сила лука. Чем выше кгс, тем с большей силой получится запустить стрелу из лука. Помимо этого, показателя, у приспособлений есть ещё масса характеристик, таких величина, вес и длина растяжки тетивы. Луки и арбалеты можно будет приобрести в специализированных магазинах, но не более 5 штук в одни руки.

Регистрация потребуется если охотник всерьёз решил использовать лук и стрелы для охоты. Если стрелок пожелал «побаловаться» стрельбой по мишеням – для этого подойдёт небольшой лук, который не нужно будет регистрировать.

При этом законотворцы пока не смогут точно сказать – нужно ли документировать те луки, которые уже приобретены. Также открытым остаётся вопрос – как хранить лук, если он признан оружием? Величина некоторых луков может достигать полутора метров, где найти подобный металлический сейф? На ответы у чиновников ещё есть время – закон вступит в силу лишь через полгода.

Софья Корф