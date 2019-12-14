Исследование: молодые россияне копят на будущее

Люди создают «подушку безопасности» на полгода вперед, сообщает DEITA.RU.



Две структуры Сбербанка провели исследование: аналитики выяснили, как молодежь относится к накоплению денег. Как пишетРИА «ФАН», результаты опроса удивляют – 70% людей до 30 лет откладывают деньги на будущее.

Только 30% россиян от 18 до 30 лет признались, что тратят всю свою зарплату. При этом остальные откладывают. Цели для накопления разные: от «черного дня» и увольнения до путешествия, ремонта и покупки автомобиля.

Еще одна интересная особенность – половина тех, кто копит, делают это в наличных. Многие признались, что денег хватит на 3-6 месяцев безработицы в случае увольнения.

Елена Миронова