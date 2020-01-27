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Исследование: сколько хотят зарабатывать россияне

деньги, валюта, монеты, монета

Такой опрос был проведен сервисом по подбору персонала «Работа.ру», опросившим более 6700 респондентов в возрасте от 18 лет по всей территории России, сообщает DEITA.RU.

Как показала статистика, желаемая заработная плата зависит не только от пола опрашиваемых, но и от региона их проживания.  В среднем же сумма составляет 92 тыс. рублей ежемесячно.  При этом 26% опрашиваемых желают получать за свою работу от 100 до 200 тыс. рублей, а доход менее 30 тыс. удовлетворил бы только 3%.

Так, например, в Москве и Петербурге желаемая зарплата колеблется от 104 и 102 тысячи рублей соответственно. Жители Новосибирска не отказались бы от 90 тыс. ежемесячной оплаты труда. В Ростове-на-Дону запросы чуть поменьше – 97 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде – от 70 тыс. рублей.

Кроме того, женщины оказались немного скромнее мужчин – за свои труды они согласны получать 80 тыс. рублей, в то время как сильная половина человечества хотела бы зарабатывать не менее 103 тыс. рублей.

Ирина Елкина

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