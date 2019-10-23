Новости
Веселее вместе: любимый напиток разрешат пить на стадионах
24 Октябрь 2019, 12:00
Африканская чума добралась до известного телеведущего
24 Октябрь 2019, 11:45
Роженицам дадут полмиллиона рублей
24 Октябрь 2019, 11:30
Мэрия Владивостока снова провалила указ президента
24 Октябрь 2019, 11:15
Российским женщинам разрешат меньше работать
24 Октябрь 2019, 11:00
Медведев даст на учебу чиновников 11 миллиадров рублей
24 Октябрь 2019, 10:45
Россияне потерпят: Путин списал колоссальные долги Африке
24 Октябрь 2019, 10:33
Чиновники отберут у школьников сосиски в тесте
24 Октябрь 2019, 10:20
Исследователи назвали самую популярную вещь в российских квартирах
Россияне назвали самое полезное и самое ненужное бытовое устройство в своей квартире. Оба этих пункта связаны с приготовлением пищи, сообщает DEITA.RU.
Итак, согласно исследованию портала Hi-tech Mail.ru, граждане признали мультиварку самой бесполезной «деталью интерьера» - порядка 18% опрошенных ответили, что этот прибор только занимает место на кухне.
Больше всего люди любят микроволновку – она есть во многих домах, и пользуются ей практически все.
- Микроволновка – это быстро, удобно. Можно за пару минут разогреть еду, вместо того, чтобы ставить на плиту уже готовое. Многое можно легко и быстро приготовить, когда лень тратить время на стояние у плиты, - поделилась жительница столицы Алина.
По достоинству оценили респонденты блендер, посудомойку и мясорубку. А вот роботы-пылесосы, хлебопечки и парогенераторы встречаются в российских квартирах сравнительно редко.
Между тем, большинство хозяек назвали робот-пылесос своей самой желанной покупкой. Так же, они мечтают о посудомойке, кофеварке, увлажнителе воздуха и сушилке для одежды.
Александра Маслова