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19 Август 2019, 19:45

Исследователи назвали самую популярную вещь в российских квартирах

Ремонт, кухня, светлая

Россияне назвали самое полезное и самое ненужное бытовое устройство в своей квартире. Оба этих пункта связаны с приготовлением пищи, сообщает DEITA.RU.

Итак, согласно исследованию портала Hi-tech Mail.ru,  граждане признали мультиварку самой бесполезной «деталью интерьера» - порядка 18% опрошенных ответили, что этот прибор только занимает место на кухне.

Больше всего люди любят микроволновку – она есть во многих домах, и пользуются ей практически все.

- Микроволновка – это быстро, удобно. Можно за пару минут разогреть еду, вместо того, чтобы ставить на плиту уже готовое. Многое можно легко и быстро приготовить, когда лень тратить время на стояние у плиты, - поделилась жительница столицы Алина.

 По достоинству оценили респонденты блендер, посудомойку и мясорубку. А вот роботы-пылесосы, хлебопечки и парогенераторы встречаются в российских квартирах сравнительно редко.

Между тем, большинство хозяек назвали робот-пылесос своей самой желанной покупкой. Так же, они мечтают о посудомойке, кофеварке, увлажнителе воздуха и сушилке для одежды.

Александра Маслова

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