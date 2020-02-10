Источник: Губернаторам разрешат откреститься от «Единой России»

В декабре стало известно, что 13 губернаторов возглавили региональные отделения «Единой России», сообщает DEITA.RU. Партия ждет, что в начале 2020 года еще несколько региональных глав согласятся на совмещение должности.



Партия планирует расширить административный ресурс, но не все согласны - и среди губернаторов есть те, кто своим рейтингом делиться не желает.

Однако по информации близкого к партии Telegram-канала "Как-то вот так", специализирующегося на политических инсайдах, в день единого голосования губернаторам все-таки предоставят право выбора - дистанцироваться или же идти «в ногу» с партией.

Кроме того, глав регионов, чей рейтинг невысок, «рекрутируют» в партию для перемещения в нижнюю палату. На данный момент известно, что весь сыр-бор инициировали два губернатора. Это глава Калмыкии Бату Хасиков и губернатор Астраханской области Бабушкин.

Свой рейтинг они не хотят «отдавать» партии, так как после послания президента вверх пошли рейтинги правительства и Путина лично - но никак не «Единой России». Увязывать свои высокие показатели со стремительно летящим вниз рейтингами ЕР губернаторы не желают.

Руководство ЕР всячески стремится тенденцию переломить. Например, устраиваются показательные «порки» чиновников (вроде увольнения главы Чувашии), критикуется кабинет министров - лишь бы набрать хоть какие-то очки в глазах народа.

Однако «корень всех бед» многие источники, близкие к Кремлю, видят в том, каков уровень доверия к человеку, который на данный момент партию возглавляет. В ближайшее время политологи прогнозируют большие перестановки.

Грядущие пертурбации, в частности, подтверждает близкий к власти политический журналист Михаил Зыгарь. Подробнее - в следующих материалах.