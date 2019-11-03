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Источник раскрыл цены на билеты «Аэрофлота»
Минтранс долго не мог дать добро на продолжение продажи
билетов по плоским тарифам для дальневосточников, сообщает DEITA.RU.
В Сети появилась информация о стоимости билетов из Владивостока в Москву и обратно с 2020 года. Как сообщает паблик news.vl в Инстаграм, туроператоров уже предупредили о росте цен на билеты.
Несмотря на то, что официального решения Минтранса и правительства еще нет, цены на плоские тарифы «Аэрофлота» и «России» все же индексируют. По информации туроператоров, стоить дорога из Владивостока в Москву на «России» будет 13 770, туда-обратно – 22 950. Лететь «Аэрофлотом» будет дороже: 15 660 в одну сторону и 26 100 туда-обратно.
Ранее сообщалось о том, что Минтранс заявил о готовности индексировать цены на билеты «Аэрофлота». За годы, что тариф не рос, взлетели цены на топливо и обслуживание в аэропортах.
Дальневосточники в гневе от таких новостей. Люди не понимают, почему они обязаны платить бешеные деньги для того, чтобы попасть в столицу своей страны.
«Дешевле слетать в азиатские страны, чем посетить столицу России»
«Не понятно одно, что поменялось, люди другие стали или керосин подорожал , быть может денег мало товарищам курирующих, авиаперевозки????»
Елена Миронова