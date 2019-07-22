В медучреждении нет медикаментов, и пациенты стирают бинты такую ситуацию проверит Минздрав в Забайкалье, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В поселке Вершино-Дарасунское проживающие жалуются на необходимость выстирывать бинты. В стационаре попросту нет нужных медикаментов, и людям приходится идти на крайние меры.

Граждане рассказали о проблеме на встрече с врио губернатора региона Александра Осипова и членов краевого правительства.

Осипов говорит, что взял ситуацию на личный контроль, и что на расходы медорганизации выделяется больше, чем 170 тысяч рублей каждый месяц. Запаса медикаментов в заведении должно хватать на восемь месяцев, и на данный момент бинтов имеется 184 штуки.

Врио губернатора оказался немало удивлен заявлению сельчан и пообещал ситуацию проверить.

Анастасия Туркова