История искалечившего солдата врача получила продолжение

Более года заключения ждет врач, который сломал жизнь пациенту, сделав того инвалидом, сообщает DEITA.RU.

Делом недобросовестного врача занялось Главное Военное Следственное Управление. По сообщению ведомства, военный травмотолог-ортопед неправильно выполнил сложную операцию по блокаде межреберного нерва. В результате операции он нанес тяжкий вред здоровью пациента.

СК отмечает, что игла попала в плевральную полость легкого, в связи с чем у оперируемого развился пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости. Это опасное заболевание, серьезно мешающее нормальной жизнедеятельности человека.

Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил военного врача к реальному сроку на 1 год 10 месяцев.

Напомним, что федеральный следком уже выносил на обсуждение поправки в закон, предлагая ввести уголовную ответственность за врачебные ошибки. К УК РФ добавятся две новые статьи за «ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и "незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности». Если на операционном столе погибло двое и более человек – врачу грозит заключение на срок до семи лет или лишение права занимать врачебные должности на определенный срок.

Кроме того, инициаторы предложили врачам, не работавшим по специальности более пяти лет или были осуждены за неправильно оказанную медуслугу, проходить дополнительные обучающие программы и аккредитации. В противном случае, их не допустят до работы.

Александра Маслова