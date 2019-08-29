Информацию о всех автомобилях поместят в единый реестр, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Уже с 2020 года каждому россиянину станет доступен сервис на портале госуслуг, который позволит узнать полную историю любого автомобиля.

Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Максим Акимов. Граждане смогут познакомиться с датами и количеством регистрационных действий с машиной, а также увидеть полный трeкинг владения автомобилем.

Министр также добавил, что со временем и эти довольно полезные возможности будут расширяться. Так, планируется дать гражданам возможность получать услуги коммерческих организаций, в частности, записываться онлайн на техосмотр, на покупку полиса и т.д.

Ранее в правительстве уже сообщали, что для россиян будут созданы 25 суперсервисов на портале госуслуг.

Дмитрий Шевченко