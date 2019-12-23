История о пропавших рыбаках в Приморье получила продолжение

Стали известны подробности истории о рыбаках, пропавших в районе острова Аскольд в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Некоторое время назад знакомые безвестно исчезнувших приморцев опубликовали в популярном приморском паблике сообщение с просьбой помочь в поисках двух человек, отправившихся на моторной лодке на рыбалку на острова в заливе Петра Великого. Авторы публикации отметили, что мужчины выехали в море в 11 утра, утром следующего дня прислали смс с сообщением о вынужденной ночевке на острове Путятина в бухте Родиона и далее на связь не выходили.

«На лодочной стоянке борта нет. В МЧС сообщили, но… пока никаких результатов», - говорилось в публикации от 22 декабря.

Чтобы выяснить подробности произошедшего, корреспондент DEITA.RU обратился в ГУ МЧС России по Приморскому краю. Пресс-секретарь ведомства Михаил Исаметов рассказал, что родственники или знакомые пропавших не обращались за помощью в ведомство, а вот сами спасатели попытались оказать помощь приморцам после прочтения публикации в социальных сетях.

«В МЧС не сообщали об этом катере. Выявленная в социальных сетях информация была доведена до реагирующих служб. Спасатели позвонили по указанному телефону, но люди отказались предоставлять какие-либо сведения и что-либо сообщать о случившемся», - отметил представитель ведомства.

Почему родственники не приняли помочь спасателей - неизвестно, но можно предположить, что это как-то связано с родом деятельности пропавших. Например, браконьеры вряд ли были бы рады, если бы к ним на помощь пришли государственные структуры. Но это лишь предположение - точная причина выхода двух приморцев в море, при условии, что навигационный сезон в крае официально завершился еще в прошлом месяце - 15 ноября, остается под вопросом.

О дальнейшей судьбе пропавших, предположительно, рыбаков стало известно через несколько часов после обращение в ведомство - мы позвонили по указанному в публикации телефону и выяснили, что безвестно исчезнувшие уже нашлись, у обоих мужчин все хорошо, они отогреваются от сложного зимнего путешествия у себя дома.

«Нашлись-нашлись. Все хорошо. Ребята просто поломались в районе банки Зубра, пока пытались чиниться-ремонтироваться - сели телефоны. К вечеру смогли завести маленький вспомогательный двигатель и приняли решение дойти на «малюське» до островов, чтобы попросить помощи у местных водолазов, работающих на «огородах». Собственно, водолазы с нами и связались. Утром наши ребята дошли до острова Рейники на вспомогательном двигателе, и мы их оттуда забрали. А изначально у них все пошло не по плану из-за непогоды - планировали в вернуться в тот же день, но море болтало, и им пришлось остаться ночевать в бухте Родиона. А дальше историю уже знаете - сломался двигатель и т.д. Главное, что все хорошо закончилось», - рассказал знакомый приморцев.

Кстати, в ГУ МЧС по Приморью заметили, что на данный момент спасатели разбираются с несколькими случаями пропажи рыбаков, вышедших на шхунах в море после завершения сезона.

«За последние два месяца у нас было несколько поисков катеров: пропала шхуна и катер с шестью рыбаками на борту. Продолжаются поиски экипажа на перевернувшемся катере. Известно, что один рыбак утонул, второй считается безвестно пропавшим. Самый резонансный случай произошел в двадцатых числах октября, когда мы месяц искали лодку с четырьмя людьми, потом выяснилось, что на борту находилось шесть человек. Родственники подняли на уши все соцсети и ведомства. В декабре катер обнаружили у берегов острова Хоккайдо (Япония) без людей. Никакой новой информации по этому поводу не поступало», - подытожили в ведомстве.

Екатерина Цой