История посаженного на цепь ребенка получила продолжение

Условный срок дали жительнице Приморья, которая сажала на цепь падчерицу, сообщает DEITA.RU.

По данным «Интерфакса», суд сообщил, что злоумышленница несколько лет воспитывала дочь своего мужа. Сообщается, что в прошлом году стало известно, что женщина неоднократно пристегивала несовершеннолетнюю к кровати металлической цепью с замком. Свои действия жительница Приморья объясняла тем, что девочка дурно себя вела, пыталась сбегать и несколько раз была поймана на краже.

В итоге суд Красноармейского района вынес приговор: три года условно с испытательным сроком на полтора года.

Напомним, о жестоком обращении с ребенком DEITA писала на прошлой неделе. Так, скандал разгорелся в Казахстане. По всем соцсетям страны прошло видео, на котором стоматолог одной из местных клиник пытается усадить маленького пациента в кресло, при этом действуя недопустимо и применяя насильственные методы.

В тот раз управление здравоохранения заявило о том, что действия врача попали под служебное расследование.

Александра Маслова