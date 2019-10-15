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Историю про выплаты в 150 тысяч каждому прояснили чиновники
Многие россияне в последнее время получили телефонные звонки или письма на электронные адреса, в которые предлагалось получить компенсацию от 50 до 150 тысяч рублей. Звонившие представлялись сотрудниками Фонда социального страхования либо Объединенного компенсационного фонда, сообщает DEITA.RU.
В самом фонде прояснили, что никаких подобных выплат в России на сегодняшний день не выплачивается. Под такими громкими названиями действуют мошенники, которые предлагают ради крупных выплат россиянам пройти регистрацию на специальном сайте, чем подтверждается личность гражданина, после чего нужно будет заплатить всего лишь один процент от выплаты. От 50 тысяч — 500 рублей, а от 150 тысяч — 1,5 тысячи.
Как пишут «Известия», после прохождения регистрации и оплаты никаких выплат ни на банковскую карту, ни на электронный кошелек, ни куда-либо еще не поступает.
Отмечается, что обращаться в полицию после этого практически бесполезно, так как люди сами отдали деньги аферистам.
Екатерина Брязгунова