Историю забытого народа приморцы могут узнать в библиотеке

«Белая книга айнского народа» поступила в библиотеки Приморья, сообщает DEITA.RU.

В своей книге группа сахалинских авторов использовала более 80 российских и зарубежных источников. «Белая книга айнского народа» рассказывает рассказывающее об одном из самых загадочных дальневосточных этносов.

Теперь уникальное издание станет доступно и приморцам. Книгу получат библиотеки по всему Приморью до конца 2019 года. Кстати, часть книг уже предоставлена в Приморскую государственную публичную библиотеку имени А.М. Горького и в библиотеки по краю.

Также сейчас формируется список дальнейших получателей книг. В их числе институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, научная библиотека ДВО РАН, Общество изучения Амурского края, Приморский государственный архив. Как отмечают в профильном департаменте образования и науки, данное издание станет полезным и востребованным читателями информационным источником.

Когда в XVII веке русские землепроходцы достигли Дальнего востока, они были изумлены обликом встретившихся им туземцев. Пред ними предстали заросшие густыми бородами люди с широкими, как у европейцев, глазами, с крупными, выступающими носами, похожие на мужиков южной России, на жителей Кавказа, на заморских гостей из Персии или Индии, на цыган, – на кого угодно, только не на монголоидов, которых казаки повсеместно видели за Уралом.

Землепроходцы окрестили их курилами, курильцами, наделив эпитетом «мохнатые», а сами они называли себя «айну», что значит «благородный человек». С тех пор исследователи бьются над бесчисленными загадками этого народа. Как полагают современные ученые, предки айнов стали первыми людьми, появившимися на японской земле задолго до самих японцев.

Дмитрий Санников