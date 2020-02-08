Истощенную полуторогодовалую девочку забрали у матери-вегетарианки

Девочку в возрасте 1 год и 8 месяцев изъяли у матери в связи с сильным истощением, сообщает ИА DEITA.RU.

Инцидент произошел в городе Кисловодске. Женщина долго отказывалась от вмешательства медиков, хотя девочка нуждалась в экстренной помощи по жизненным показаниям, пишет «Интерфакс».

«Когда масса тела ребенка достигла критических значений, подключилась опека. Руководствуясь 77-й статьей Семейного кодекса, ребенка изъяли», – заявила уполномоченная по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

По данным городской прокуратуры, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ребенок, изъятый органами опеки, был отправлен в детскую больницу. Здесь ее состояние было нормализовано, после чего девочку перевели в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Сообщается, что вес ребенка почти вдвое меньше установленной для возраста нормы. По данным местных СМИ, несмотря на возраст, недостаток необходимых для развития организма веществ привел к тому, что девочка не умеет ходить и не имеет зубов. Детский омбудсмен отмечала, что истощение могло стать следствием вегетарианской диеты.