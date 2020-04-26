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Италия «закроется» до конца года
Пока что в стране планируют развивать внутренний туризм
Власти Италии объявили о том, что не намерены пускать на свою территорию туристов вплоть до конца текущего года, сообщает ИА DEITA.RU.
Министр культуры и туризма Дарио Франческини объявил о том, что Италия перестанет пускать на свою территорию иностранцев и строго закроет все границы.
В течение года власти планируют развивать на территории государства внутренний туризм. Так, в мае планируется открыть для посещения ряд культурных объектов на территории государства – к примеру, Колизей и Помпеи.
Между тем итальянский премьер Джузеппе Конте пока не сообщал о графике открытия национальных границ.