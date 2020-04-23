Итальянские суды освобождают боссов мафии из-за коронавируса

По Италии может пройти волна освобождения из тюрем мафиозных боссов, сообщает ИА DEITA.RU.



Уже трое пожилых мафиози отправлены по решениям судей под домашний арест. Это вызвано опасением за их здоровье из-за распространения коронавирусной инфекции, пишет «Российская газета» со ссылкой на L'Espresso. Есть вероятность, что следом из тюрем выйдут десятки пожилых бандитов.

«Выход на свободу боссов мафии, таких как Сантапола и Багарелла, является лицемерным и оскорбительным для тысяч пожилых жертв этого вируса», – прокомментировал происходящее президент Сицилийской комиссии по борьбе с мафией Клаудио Фава.

Отмечается, что заключенные в итальянских тюрьмах в последнее время начали обниматься, чтобы с большей вероятностью заболеть коронавирусом и отправиться на домашнее лечение. Всего за решеткой сидят 74 босса мафии старше 70 лет.