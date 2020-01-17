Итоги 2019 года: на сколько подорожали подержанные авто

Отечественный автопром обогнал японский, сообщает DEITA.RU.



Аналитики сервиса по продаже и покупке машин Авто.ру опубликовали статистику за 2019 год. Все приведенные цифры касаются только подержанных авто.

Так, в среднем по России б/у автомобили выросли в цене на 2,4%. Средняя цена – 581 тысяча рублей. Сильнее всего подорожали автомобили в Башкирии (на 15,1%) и в Пермском крае (на 15,5%). А вот подешевели авто с пробегом только в одном регионе – в Нежегородской области.

Самые дорогие подержанные автомобили продают в Москве и области – в среднем в 859 тысяч рублей. Самые дешевые средние цены – в Волгограде – 427 тысяч.

Интересно, что на первом месте по продажам остался отечественный автопром – у Лады 17,6% перепродаж. Японская компания Toyota – на втором месте.

Елена Миронова