Итоги диспансеризации подвели на Сахалине

По итогам одиннадцати месяцев текущего года более двухсот тысяч жителей Сахалинской области прошли диспансеризацию, сообщает DEITA.RU.

В результате обращений сахалинцев, выявлено свыше четырёх тысяч новых случаев заболеваний, в том числе болезни системы и органов кровообращения, дыхательной системы, диагностирован сахарный диабет, а также онкологические заболевания.

Диспансеризация имеет колоссальное значение в выявлении первых признаков заболеваний, и профилактике осложнений. Даже опасные недуги вполне реально излечить, если медики вовремя узнают о заболевании.

Как гласит медицинская статистика, порядка 73% лиц, прошедшим диспансеризацию, необходимо постоянное наблюдение у медиков. Ещё у 12% прошедших диспансеризацию не находят опасных заболеваний, однако факторы риска присутствуют, поэтому врачи не лишат подобных пациентов внимания. У оставшихся 15% жителей зафиксировано отличное состояние здоровья.

Статистика наглядно показывает, что большинству обратившихся необходим контроль специалистов. Диспансеризация позволяет своевременно выявить недуг, и при этом не требует у сахалинцев каких-либо средств за прохождение медицинского осмотра.

Специалисты медучреждений Сахалинской области отмечают, что забота о здоровье стала более значима для жителей региона, для прохождения медосмотров сахалинцы приходили в поликлиники целыми семьями.

Большой интерес к диспансеризации не появился на пустом месте – правительство региона активно способствует привлечению внимания жителей островного региона к заботе о собственном здоровье. Для удобства местных жителей появилась практика единых дней диспансеризации, когда жители могли пройти медосмотр в выходной день, а также в дополнительные часы после трудового дня. Кроме того, были организованы выездные бригады диспансеризации. Благодаря данным мерам, к мероприятиям по сохранению собственного здоровья подключились ещё 28 тысяч жителей Сахалинской области.

Софья Корф