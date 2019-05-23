Результаты конкурса пересмотрены, сообщает DEITA.RU.

Европейский вещательный союз выступил с заявлением о том, что во время шоу баллы для некоторых артистов были начислены неправильно. По словам организаторов, это стало результатом человеческого фактора. Поэтому итоги конкурса были ещё раз пересчитаны.

После этого, Сергей Лазарев, представляющий Россию, получил на один балл больше, но это не повлияло на общий рейтинг победителей.

Однако Норвегии пришлось поменяться местами с Швецией, Северная Македония обогнала Азербайджан, а Белоруссия — Германию.

Победитель Евровидения определяется общей суммой баллов, полученных от зрителей и жюри.