Итоги фам-туров подвели в Приморье

В администрации Приморского края прошел круглый стол, на котором подвели итоги фам-туров, происшедших в этом году для японских туристских компаний, сообщает DEITA.RU.

"В этом году нами в тандеме с другими участниками рынка было проведено более 10 фам-туров. Японским рынком мы занимаемся на протяжении последних лет и являемся одними из лидеров в регионе. Фам-туры также стали традицией, поэтому на собственном опыте знаем, что от них безусловно есть польза. Как минимум в том, что к нам приходит две японские авиакомпании в следующем году. Мы часто приглашаем японцев во Владивосток и показываем им, что это прекрасное место для отдыха. Надеемся, что японцы также активно зайдут к нам как и корейцы", - поделилась своим опытом о проведении фам-туров представитель компании "Фрегат-аэро".

По словам начальника отдела туризма Надежды Удовенко, за девять месяцев приморье посетило 28,5 тысяч японцев, а несколько лет назад цифра была значительно меньше менее 10 тысяч туристов.

"Фам-тур это одна из самых удачных практик продвижения своих услуг и товаров. Эта практика позволяет воочию увидеть, что мы предлагаем ознакомиться с тем туристским потенциалом, культурными центрами и природными памятниками. Также фам-туры проводятся для журналистов, представителей авиакомпаний, блогеров и многих других, для тех кто формирует у человека выбор, куда поехать отдыхать. Японский потребитель очень своеобразный и отличается от представителей других стран, потому что они сильно ориентированы на мнение других окружающих. Они выбирают то место, которое ранее выбрал для них более авторитетный человек, поэтому фам-тур это очень хорошая техника продвижения региона в информационном плане", - отметила специалист краевой администрации.

Напомним, что в следующем году в Приморье из Японии начнут летать еще две авиакомпании, первые полеты запланированы на март 2020 года.

Иван Крышан