Музыкальный сезон 2018-2019 годов для Краевой филармонии выдался очень насыщенным, сообщает DEITA.RU. За сезон филармонию посетило порядка 100 тысяч жителей и гостей Приморья.

Было отыграно 350 концертов как во Владивостоке, так и во время гастролей.

Почти 5 тысяч человек пришли на концерты во время гастролей по Приморскому краю.

54 концерта дал Тихоокеанский симфонический оркестр. Он гастролировал в Японии, Южной Корее и Китае. Только в Сеуле оркестр выступил перед публикой в 6 тысяч человек!



