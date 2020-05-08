Итоги системного контроля подтвердили чистоту воздуха в зоне ответственности АО «Восточный Порт»

Специалисты аккредитованной санитарно-экологической лаборатории (СЭЛ) АО «Восточный Порт» подвели итоги системного контроля качества воздуха в зонах погрузки угля и на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятия в районе застройки микрорайона Врангель. В лаборатории подтвердили – в I квартале 2020 года все показатели находились в пределах нормативов.

С января по март включительно специалистами СЭЛ АО «Восточный Порт» на границе санитарно-защитных зон производственных комплексов было отобрано 1 110 проб для анализа по таким показателям, как взвешенные вещества, угольная пыль и пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния до 20 процентов. За отчётный период превышения в воздухе предельно-допустимой концентрации исследуемых веществ не было зафиксировано.