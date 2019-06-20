Приморские студенты колледжей впервые сдают итоговый экзамен по стандартам WorldSkills по компетенции «Кондитерское дело», сообщает DEITA.RU.



Итоговая аттестация проходит в колледже технологии и сервиса во Владивостоке. Всего экзамены по данной системе сдают 17 студентов со всего Приморского края.

Как отметил директор колледжа технологии и сервиса Валерий Склянчук, экзамен будут сдавать на протяжении четырех дней. Ежедневно в нем будут задействованы до четырех человек. Помимо студентов из колледжа технологии и сервиса итоговый экзамен будут сдавать четыре студента из Артемовского колледжа сервиса и дизайна.

«Для выпускников колледжей этот экзамен своего рода ЕГЭ. Задания для них достаточно сложные, чего только стоят кондитерские фигуры из шоколада, которые в высоту достигают 30-40 сантиметров. Для их создания студентов должен иметь не только теоретические знания, но и обладать достаточными практическими навыками», - отметил директор колледжа технологии и сервиса.

По его словам, для сдачи данного экзамена колледж прошел процесс аккредитации, было закуплено новое оборудование, в том числе и специальные печи. Сам экзамена состоит из нескольких модулей, на их выполнение каждому учащемуся дается 8 часов. За сдачей экзамена смотрят наблюдатели, как педагоги, так и представители с производств.

Отметим, что сдача итогового экзамена по стандартам WorldSkills в этом году впервые был внедрен в колледжи Приморского края. Помимо кондитерского дела данный экзамен сдают и по другим компетенциям: судостроительство, сварочные работы и другие.

Иван Крышан