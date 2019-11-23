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19 Август 2019, 19:45

Иванов предложил сжигать мусор за государственные деньги

Мусор

Ни одна цивилизованная страна не закапывает мусор в землю – его используют, сообщает DEITA.RU.

Сотни мусоросжигательных заводов нужны в России. С таким заявлением выступил Сергей Иванов. Сейчас он занимает пост спецпредставителя РФ по вопросам экологии.

Как пишет РИА «ФАН», Иванов заявил, что энергию от заводов надо использовать – вместо той, что вырабатывают ТЭЦ. Однако такая энергия будет явно дороже и потребует субсидий от государства.

Иванов уверен, что деньги на это необходимо выделять. Во многих странах используют мусор, чтобы производить энергию – никто не закапывает его в землю.

Елена Миронова

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