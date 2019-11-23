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Иванов предложил сжигать мусор за государственные деньги
Ни одна цивилизованная страна не закапывает мусор в землю –
его используют, сообщает DEITA.RU.
Сотни мусоросжигательных заводов нужны в России. С таким заявлением выступил Сергей Иванов. Сейчас он занимает пост спецпредставителя РФ по вопросам экологии.
Как пишет РИА «ФАН», Иванов заявил, что энергию от заводов надо использовать – вместо той, что вырабатывают ТЭЦ. Однако такая энергия будет явно дороже и потребует субсидий от государства.
Иванов уверен, что деньги на это необходимо выделять. Во многих странах используют мусор, чтобы производить энергию – никто не закапывает его в землю.
Елена Миронова