По словам чиновника, для решения проблемы с мусоров в России необходимо построить 200 заводов по переработке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Спецпредставитель российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил финансово стимулировать россиян самостоятельно сортировать отходы.

При этом чиновник считает, что Россия слишком поздно стала решать проблему с утилизацией мусора. По его словам, страна опоздала "лет на 40 с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов".

Иванов заметил, что о первых результатах реформы можно будет говорить лишь после строительства мусороперерабатывающих комплексов. В соответствии с национальным проектом "Экология" их появится около 200.

Также Иванов призвал стимулировать россиян к раздельному сбору мусора.

Дмитрий Шевченко