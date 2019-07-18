Законопроект, предлагающий уточнить полномочия арбитражных судов при обнаружении преступления, прошел первое чтение в Госдуме, сообщает DEITA.RU.



Как сообщается, согласно законопроекту будет дополнен Арбитражный процессуальный кодекс новыми положениями. Их основное направление будет заключаться в том, что если во время судебного разбирательства судья обнаружит признаки преступления в действиях лиц, участвующих в процессе, даже в качестве третьего лица, то суд должен сообщить об этом в органы предварительного следствия.

На сегодняшний день арбитражный судья может только исключить оспариваемое доказательство в деле, и то с согласия представившего его лица. Как отмечал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, сегодняшняя система способствует злоупотреблению правом со стороны участников процесса.

Отметим, что подобными мерами в настоящее время наделены суды общей юрисдикции, как отмечали в правительстве РФ – аналогичные нормативные предписания содержатся в ГПК и КАС.

«Законопроект позволит унифицировать положения процессуального законодательства Российской Федерации», - сообщается в пояснительной записке правительства РФ.

Иван Юрьев