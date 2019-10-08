«Из ДТП - в рай»: россиян пугают кресты на маршрутках

Россияне пожаловались, что с недавних пор водители общественных автобусов заставляют их напрячься не только от сверхскоростной езды по «колдобинам и выбоинам» в населенных пунктах, но и от пугающих наклеек в виде православного креста на задних дверцах. Об этом сообщает DEITA.RU.

Необычные украшения на маршрутках замечены на дорогах города Жуковский в Подмосковье. Пассажиры отметили, на что вопрос: «Зачем?», водители ничего вразумительного не отвечают, а потому горожанам остается лишь догадываться об истинном назначении крестов.

Мнения жителей Жуковского разделились. В «топе» вариантов находится объяснение, что наклеивая большой православный крест на заднюю дверь, водитель обещает сто процентное попадание в рай в случае ДТП; предположение, что с помощью наклеек маршруточники различают «своих» водителей; а также мнение, что наклеенные кресты - это всего лишь скрытая реклама местной компании по оказанию ритуальных услуг.

В региональном РПЦ водителей уже похвалили за инициативу, а в мэрии Жуковского напомнили, что Россия - это светское государство, где каждый имеет право на свободу вероисповедания.

«Водители-мусульмане вешают в салоны авто религиозные атрибуты-полумесяцы, а православные - кресты. Ничего в этом зазорного и незаконного нет», - отметили в городской администрации.

Кстати, ни одна из ритуальных компаний Жуковского не подтвердила версию со скрытой рекламой на автобусах.

Екатерина Цой



