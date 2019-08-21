27 процентов россиян готовы уехать из родного города, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли аналитики агентства ZOOM MARKET в результате независимого исследования.

В топ-3 самых ненавистных городов для их коренных жителей вошли Екатеринбург, Саратов и Брянск. Также граждане хотят навсегда уехать из Саранска, Перми, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Омска, Самары, Иваново, Воронежа, Читы, Белгорода, Тамбова, Челябинска, Волгограда, Тольятти Уфы, Краснодара, Новосибирска, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

Больше всего россияне хотят устроиться в обеих российских столицах, Краснодаре, Сочи, Симферополе и Геленджике.

Екатерина Брязгунова