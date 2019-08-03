В многочисленные пробки попали владивостокцы, сообщает DEITA.RU.

Жаркая погода гонит жителей столицы Дальнего Востока поближе к водоемам. Но добраться туда в субботу, 3 августа, не так просто.

Большая пробка наблюдается по направлению к острову Русский. Ее причиной стало головотяпство дорожных служб, затеявших субботним утром нанесение дорожной разметки. Работы эти, разумеется, очень важны. Но зачем их проводить именно в выходной день, ведь в рабочие будни на этой трассе движение гораздо менее интенсивно.

По направлению к Шаморе также наблюдается дикая пробка. Здесь дорожников нет – для этой дороги достаточно и большого количества желающих попасть к морю.

Также сильно затруднено движение и на пути к другим, более далеким, но популярным пляжам по направлениям Фокино-Ливадия и Фокино – Большой Камень. На последней практически полностью парализовано движение. Автолюбители советуют объезжать через сам Большой Камень - на Подъяпольск, а оттуда в Фокино

Дмитрий Санников