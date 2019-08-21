Россияне выражают крайнее негодование относительно аудиозаписи, на которой женский голос рассказывает о визите президента Владимира Путина в подтопленную Иркутскую область, сообщает DEITA.RU.

Напомним, накануне в Сети появилась аудиозапись телефонного звонка, во время которого якобы руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич делится впечатлениями от встречи Владимира Владимировича с потопленцами.

Женский голос уточняет, что глава государства приехал всего лишь на полчаса. «Люди, вся эта бичевня, пришли. […] Одеты черт-те как, два класса образования», — говорит женский голос.

Как отметила сама Ирина Алашкевич, которую обвиняют в столь неуважительном отношении к соотечественникам, на данный момент проводится экспертиза ее ли это голос. Только после того, как ее результаты станут известны, чиновница станет комментировать слова аудиозаписи.

В свою очередь, россияне не сомневаются, что голос принадлежит именно Ирине Алашкевич и крайне негативно высказались относительно ее слов. «"Хотите узнать человека? Дайте ему власть"...истина!», «Рыба гниет с головы!», «Бунт! Блин, реально бунт. Надоели эти воровайки!... и быдло во власти" ...Человека можно вытянуть из деревни, но деревню из человека нет!», «Какая же грязь во власти, похлеще шоу-бизнеса», «Сколько бы ни писали здесь, ничего не изменится, если мы все вместе не изменим сами», «Из хама в паны — всегда хамы!» — пишут возмущенные граждане в социальных сетях.

Здесь стоит отметить, что нашлись и те, кто относительно лояльно отнёсся к подобным словам. «Всё она правильно сказала, люди готовы землю целовать после него, что это плебейство конечно....» — пишут в комментариях.

Ранее DEITA.RU писало о том, что в российском медийном пространстве все чаще появляются резонансные высказывания властей. При этом прародителям такого опасного феномена стал не кто иной, как премьер-министр Дмитрий Медведев, который однажды заявил: «Денег нет, но вы держитесь». По мнению экспертов из Института региональной экспертизы, подобные фразочки могут раскачать основы власти. При этом они демонстрируют разобщённость народа и власти.

Екатерина Брязгунова