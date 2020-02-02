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Из Китая через Приморье эвакуировали 58 человек
2 февраля эвакуация россиян продолжится
58 человек выехали из Китая через приморские пункты пропуска, сообщает DEITA.RU.
В правительстве региона отметили, что 1 февраля погранпункты работали в Краскино, Полтавке и Пограничном – все они помогали россиянам эвакуироваться из Поднебесной.
Уже завтра, 2 февраля следующие автобусы отправятся из Китая в Приморский край.
Напомним, что на сегодняшний день от нового заболевания пострадало почти восемь тысяч человек, около 180 погибло. Эпицентром болезни считается многомиллионный город Ухань – а именно, местный рынок морепродуктов. Сейчас опасная зараза уже «переместилась» на другие страны – случаи заражения выявлены в нескольких странах Азии и Европы.