Из Китая через Приморье эвакуировали 58 человек

58 человек выехали из Китая через приморские пункты пропуска, сообщает DEITA.RU.

В правительстве региона отметили, что 1 февраля погранпункты работали в Краскино, Полтавке и Пограничном – все они помогали россиянам эвакуироваться из Поднебесной.

Уже завтра, 2 февраля следующие автобусы отправятся из Китая в Приморский край.

Напомним, что на сегодняшний день от нового заболевания пострадало почти восемь тысяч человек, около 180 погибло. Эпицентром болезни считается многомиллионный город Ухань – а именно, местный рынок морепродуктов. Сейчас опасная зараза уже «переместилась» на другие страны – случаи заражения выявлены в нескольких странах Азии и Европы.