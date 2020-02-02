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6 Декабрь 2019, 18:15

Из Китая через Приморье эвакуировали 58 человек

граница

2 февраля эвакуация россиян продолжится

58 человек выехали из Китая через приморские пункты пропуска, сообщает DEITA.RU.

В правительстве региона отметили, что 1 февраля погранпункты работали в Краскино, Полтавке и Пограничном – все они помогали россиянам эвакуироваться из Поднебесной.

Уже завтра, 2 февраля следующие автобусы отправятся из Китая в Приморский край.

Напомним, что на сегодняшний день от нового заболевания пострадало почти восемь тысяч человек, около 180 погибло. Эпицентром болезни считается многомиллионный город Ухань – а именно, местный рынок морепродуктов. Сейчас опасная зараза уже «переместилась» на другие страны – случаи заражения выявлены в нескольких странах Азии и Европы.

Александра Маслова

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