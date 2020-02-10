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6 Декабрь 2019, 18:15

Из порта Находки вышло судно на достройку "Северного Потока-2"

Академик Черский

22 февраля оно должно прибыть в Сингапур

Из Находки в Балтику отправилось российское судно "Академик Черский", сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал Vesselfinder.

Предполагается, что его целью станет участие в окончании строительства газопровода "Северный Поток-2". Ранее от данных работ отказался иностранный подрядчик со своим судном из-за угрозы применения в его отношении санкций запада.

Теперь завершать масштабный проект России придётся своими силами. Как уже отмечал министр энергетики Александр Новак, российская сторона может достроить "Северный Поток-2" и без привлечения иностранной силы.

Ранее о необходимости запуска нового трубопровода, по которому будет поступать российское сырьё в Европу, говорил президент Владимир Путин, подчёркивая, что это должно произойти уже в 2020 году.

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