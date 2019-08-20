Россияне начали тратить сбережения и влезать в новые необеспеченные кредиты, чтобы сохранить привычный уровень жизни, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Bloomberg.

Это произошло по той причине, что в стране не первый год снижаются реальные доходы граждан, которыми они располагают. Речь идет о тех средствах, которые остались после оплаты всех обязательных платежей с поправкой на инфляцию.

Ранее прошла информация о том, что за первое полугодие текущего года реальные доходы россиян сократились на 1,3 процента. И такая тенденция сохраняется уже пятый год подряд.

Екатерина Брязгунова