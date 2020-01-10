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Из психиатрической больницы сбежал пациент
Поисками беглеца занимается полиция, сообщает DEITA.RU.
В Городской психиатрической больнице Санкт-Петербурга произошло ЧП: оттуда сбежал пациент. Сообщение о побеге администрация учреждения сразу направила в полицию.
Как пишут «Невские новости», побег совершил пациент, который находился на принудительном лечении с конца ноября. У врачей не было планов в ближайшее время выписывать больного – из болезненного состояния он еще не вышел.
Сообщается, что мужчина 45 лет плотного телосложения совершил побег с 1 этажа больницы. Он вышел через окно: решетки были открыты. Врачи уверяют, что опасности он не представляет.
Елена Миронова