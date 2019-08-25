Жители России заявили об исчезновении из аптек преднизолона, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся информации, приобрести жизненно важное лекарство проблематично в таких российских городах, как Сочи, Москва и Нижний Новгород. Кроме того, о проблемах с поставками заявили в Челябинской, Оренбургской и Омской областях.

«Обошла полгорода, нигде его нет. А ведь без преднизолона я просто загнусь», — цитирует портал «OrenDay» жительницу из Оренбурга.

Отмечается, что на данный момент специалисты Минздрава не понимают, в чем трудности. Тем более, что препарат не исчез, а всего лишь находится на перерегистрации и поэтому на прилавках появится очень нескоро.

Напомним, данный препарат помогает во время шоковых состояний, спасает от аллергии, а также необходим при серьезных травмах и заболеваниях составов.

Екатерина Брязгунова