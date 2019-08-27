Следственные изоляторы могут получить вторую жизнь, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов предложил переоборудовать старые здания тюремных замков, используемые в качестве СИЗО, в музеи.

По его словам, для содержания обвиняемых нужно построить новые современные здания изоляторов, а существующие строения, представляющие архитектурную ценность, стоит передать музеям.

Федотов отметил, что посещал новые СИЗО в разных регионах России, и указал на значительно более цивилизованные условия содержания людей в таких изоляторах.

Ранее планы о переоборудовании старых зданий московских следственных изоляторов под музеи и арт-обекты озвучивал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Дмитрий Шевченко