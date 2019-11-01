Из Следкома беспокоят: новый развод набирает обороты

Десятки россиян уже потеряли свои деньги, сообщает DEITA.RU.



Представители Следственного комитета России предупредили граждан о новом виде телефонного мошенничества. Как пишет РИА «ФАН», от него уже пострадали люди из разных городов страны.

Развод заключается в следующем: жертвам звонят на мобильные телефоны и представляются сотрудниками Следкома. Далее говорят, что человек признан потерпевшим в деле по незаконной продаже БАДов. Суд уже прошел, и всем пострадавшим необходимо выплатить компенсацию. Чтобы ее получить, надо оплатить комиссию.

В Следственном комитете предупреждают: никаких комиссий и прочих платежей в органы госвласти за получение компенсаций платить не нужно. Тем более, по номеру карты. В случае, если вы стали жертвой мошенника, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Елена Миронова