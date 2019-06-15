Владивостокские водители жалуются на то, что дорожный знак закрывает светофор, сообщает DEITA.RU.

Водители отмечают, что знак «Уступи дорогу» на перекрестке улицы Семеновской и Океанского проспекта установлен неудобно. По их мнению, треугольник перекрывает красный свет светофора и делает перекресток небезопасным. Автолюбители шутят, что теперь им нужно развивать телепатические способности.





Как отмечают владивостокцы, подобный случай в городе не единственный. Нередко в столице Дальнего Востока можно встретить дорожные знаки, прячущиеся от водителей за деревьями, что особенно вводит в заблуждение при проезде перекрестков.

Дмитрий Санников