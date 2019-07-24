Свято место пусто не бывает: нового председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан согласовало Законодательное собрание, сообщает DEITA.RU.

«Отличник народного просвещения Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации» – Татьяна Косьяненко станет новым председателем комитета по социальной политике и защите прав граждан.

Фракция «Единая Россия» Законодательного Собрания Приморского края согласовала нового председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан, кандидатуру Татьяны Косьяненко профильный комитет утвердил перед очередным заседанием ЗАКС, которое проходит сегодня, 24 июля. Игорь Чемерис заявил, что уходит в отставку «по собственному желанию» и выразил надежду, что Косьяненко продолжит начатую комитетом работу.

Татьяна Косьяненко начинала карьеру с воспитателя детского сада. Учитель биологии по образованию, несколько лет проработала в вечерней школе. Была начальником отдела образования и заведующей ГорОНО. В 2016 заняла должность зампредседателя социального комитета в Спасске-Дальнем по округу № 11.

Напомним, что предыдущий глава комитета Игорь Чемерис объявил о сложении своих полномочий на этой неделе, он занимал свой пост два срока. Тяжеловес приморской политики ушел с одного из ключевых постов регионального парламента, отступив, как предполагается, перед натиском соперничающего клана. Супруга Игоря Чемериса Роза Чемерис в социальных сетях заявила, что отставки мужа потребовал губернатор Кожемяко. Не секрет, что Игорь Чемерис относится к группе «людей Дарькина», официально объединившихся на площадке клуба «Нам здесь жить». А противостояние Кожемяко и Дарькина – это настолько давняя история региональной политики, что для многих сегодняшних функционеров шекспировские Монтекки и Капулетти, пожалуй, ближе и понятней, чем размолвки Олега Николаевича и Сергея Михайловича.

Екатерина Кононенко