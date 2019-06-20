Из-за маркировки операторы касс были вынуждены ввести доплаты, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РБК, некоторые операторы фискальных данных введут дополнительную оплату за услугу передачи кодов маркировки, которая введена в рамках национальной системы «Честный чек».

Как отметил представитель систему «Честный чек», ряд операторов принципиально решили не вводить доплату, так как система маркированных ценников предусмотрена для того, чтобы снизить цены в среднем на 5–10 процентов. Если же операторы вводят доплаты, это негативно влияет на стоимость.

Екатерина Брязгунова