Новости
Личные данные 44 тысяч россиян «утекли» в сеть
11 Февраль 2020, 19:10
Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке
11 Февраль 2020, 19:00
На Камчатке дополнительно ограничат продажу алкоголя
11 Февраль 2020, 18:45
Россиянам старше 80 лет повысили пенсию
11 Февраль 2020, 18:40
Из-за коронавируса в НХЛ закончились клюшки
11 Февраль 2020, 18:30
Синоптики рассказали об оттепели и дожде в среду
11 Февраль 2020, 18:20
Не растут ни яблони, ни груши: что пришлют нам люди за рекой
11 Февраль 2020, 18:15
«Взрыв» колбасы на кухне удивил россиянку
11 Февраль 2020, 18:11
Из-за коронавируса в НХЛ закончились клюшки
Магазинных запасов остальной экипировки должно хватить до июня
Множество клубов НХЛ столкнулись с необычной проблемой – клюшки спортсменов постепенно заканчиваются. Связывают это с эпидемией коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет Ura.ru со ссылкой на The Boston globe, почти 75% хоккеистов лиги пользуется китайскими клюшками. Как сообщают в СМИ, поставки инвентаря неожиданно прекратились в середине января из-за эпидемии. Теперь в середине сезона мировые спортсмены остались без важнейшего инструмента.
Хоккеисты отмечают, что из-за резкого дефицита они стали гораздо бережнее относится к тем клюшкам, что у них есть сейчас. В прессе также отмечает, что почти все детали экипировки, нужной хоккеистам, производится именно в Поднебесной. Однако, в отличие от клюшек, она более долгоживущая.
Поэтому, согласно прогнозами, магазинных запасов должно хватить до июня.
Напомним, что сегодня коронавирус выявлен более, чем у 31 тысячи человек. Более 950 человек скончались от этого заболевания.