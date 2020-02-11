Из-за коронавируса в НХЛ закончились клюшки

Множество клубов НХЛ столкнулись с необычной проблемой – клюшки спортсменов постепенно заканчиваются. Связывают это с эпидемией коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на The Boston globe, почти 75% хоккеистов лиги пользуется китайскими клюшками. Как сообщают в СМИ, поставки инвентаря неожиданно прекратились в середине января из-за эпидемии. Теперь в середине сезона мировые спортсмены остались без важнейшего инструмента.

Хоккеисты отмечают, что из-за резкого дефицита они стали гораздо бережнее относится к тем клюшкам, что у них есть сейчас. В прессе также отмечает, что почти все детали экипировки, нужной хоккеистам, производится именно в Поднебесной. Однако, в отличие от клюшек, она более долгоживущая.

Поэтому, согласно прогнозами, магазинных запасов должно хватить до июня.

Напомним, что сегодня коронавирус выявлен более, чем у 31 тысячи человек. Более 950 человек скончались от этого заболевания.