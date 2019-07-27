Животные, запертые в сараях, не могут выбраться, сообщает DEITA.RU.



Из-за ливневых дождей, которые продолжаются на территории Дальнего Востока, под воду уходит Амурская область. В Сети появились фотографии потопа в Норском заповеднике.

Судя по кадрам, размещенным в паблике blagalive в «Инстаграме», в этом районе области вода затопила дороги и подсобные хозяйства. Местные жители передвигаются на надувных лодках, животные не могут выбраться на сушу из сараев, а машины затоплены практически под крышу.

Ранее сообщалось о том, что в Хабаровске ситуация не лучше — автолюбители находят свои машины в воде по самые лобовые стекла. Они жалуются, что восстановить такие автомобили вряд ли получится.

Елена Миронова