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Из-за непогоды приморские энергетики работают в режиме повышенной готовности
Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») в связи с прохождением по территории края снежного циклона перешли на работу в режиме повышенной готовности. Энергетики следят за работой сетевых объектов, выполняют оперативные мероприятия по восстановлению электроснабжения, нарушенного непогодой.
На 10.00 18 ноября в зоне ответственности Приморских электрических сетей зафиксировано 15 отключений электроэнергии в некоторых населенных пунктах Шкотовского, Лазовского, Партизанского, Хасанского, Спасского, Надеждинского, Михайловского районов и в Артемовском городском округе. Отключения электроэнергии носят локальный характер, восстановительные работы ведет оперативный персонал предприятия – 18 аварийно-восстановительных бригад, задействовано 19 единиц техники.
Существенное влияние на сроки выполнения аварийно-восстановительных работ оказывают сложные погодные условия и дорожная обстановка. На всей территории Приморья идет снег, сохраняется сильный ветер с порывами до 25 м/с. В южных районах края сильный дождь перешел в снег, отмечается понижение температуры. Подъездные дороги к линиям электропередачи занесены снегом, на дорогах накат, гололедица.
Из-за сохраняющейся сложной погодной обстановки энергетики не исключают вероятность аварийных нарушений электроснабжения потребителей.
Для оперативного восстановления электроснабжения к выполнению аварийных работ готовы приступить 101 бригада энергетиков и 133 единицы техники.
Приморские электрические сети просят с жителей края быть внимательными в период непогоды и соблюдать правила электробезопасности:
Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.
Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию по телефону, размещенному на информационной табличке энергообъекта, в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб "112" или "010".
О нарушении электроснабжения можно сообщать в
Единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397