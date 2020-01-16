Из-за пьяной езды за год погибло 90 приморцев

ГИБДД Приморья подвела итоги «пьяных» ДТП на территории края за год, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно данным ведомства, в минувшем году произошло 769 «пьяных» ДТП. В них погибло 90 человек, а 542 получили различные травмы. 1,8 автомобилей были повреждены.

Однако, ГИБДД отмечает, что аварий стало на 6% меньше по сравнению с показателями 2018 года. В целом же каждое 30-е ДТП в регионе происходило по вине пьяного за рулем.

«В основном аварии такого рода происходят в выходные, вечером, с 20:00 до 21:00. Больше всего их фиксируется во Владивостоке и Уссурийске», - отметили в ведомстве.

Всего за год выявили и устранили от вождения транспорта 10,6 тысяч приморцев, севших за руль нетрезвыми

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде или отказ от медпроверки полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. При повторном нарушении водитель заплатит до 300 тысяч рублей или лишится свободы на 2 года.

ГИБДД напоминает, что, если водитель уверен в своей правоте, а сотрудник инспекции «придирается» без должных на то оснований, что гражданин может обратиться на на телефон доверия: 8 (423) 240 10 00. Каждое заявление тщательно проверяется, а по итогам проверки принимаются меры по реагированию.

Александра Маслова