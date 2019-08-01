Теперь субсидированные билеты на самолеты смогут купить и жители Забайкальского края, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 1 августа, председатель правительства Дмитрий Медвведев провел совещание по мерам развития Забайкальского края. Среди прочего он обозначил возможность для местных жителей покупать дешевые авиабилеты.

Как пишет ТАСС, теперь жители Забайкалья смогут круглогодично покупать субсидированные билеты по 134 направлениям. Ранее продажа осуществлялась только с весны по осень.

Отметим, субсидированные авиабилеты для Дальнего Востока – вещь болезненная. Каждый год их скупают буквально за неделю – билетов не хватало на всех желающих жителей Дальнего Востока. Как будут обстоять дела, если в список включат еще и Забайкалье, неизвестно.

Елена Миронова