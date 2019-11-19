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Из-за рухнувшего дома в Приморье введен режим ЧС

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В Уссурийске Приморского края введен режим ЧС локального характера, сообщает DEITA.RU.

На сайте мэрии города отмечено, что особый режим действует с 15.00 18 ноября. Глава города Евгений Корж распорядился об установлении этого режима после того, как 16 ноября, в субботу, рухнула стена жилого дома.

«В этот день из жилища эвакуировали 13 человек, двое из которых – дети», - отметили в городской администрации.

Мэр заметил, что дом уже включен в программу переселения из аварийного жилья. Для горожан уже строят новые квартиры, вскоре их переселят. На сегодняшний момент пострадавших временно расселят в «маневренный» фонд.

Напомним, что здание стоит в городе с довоенных времен – с 1937 года. Сейчас в 16 квартирах живет 13 человек. Жилье включено в аварийный реестр в 2012 году.

Напомним, что всего по России объем жилого фонда, который претендует на «аварийность», увеличился. Так, 5 лет назад 2014 было зафиксировано порядка 89 тысяч многоквартирных домов с износом более 70%. В 2017 году эта цифра побила 100-тысячный порог.

 

Александра Маслова

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