В Сети появились кадры спасения пенсионерки, сообщает DEITA.RU.



Из-за тайфуна «Данас», который ударил по Приморью в ночь на 22 июля, оказались подтопленными несколько населенных пунктов. Сильнее всего стихия ударила по Лазовскому району: подтопленным оказался поселок городского типа Преображение.

По данным местных жителей, вода продолжает прибывать в пгт, а подъезд к мосту уже затопило. В редакцию ИА DEITA.RU очевидцы прислали видео спасения людей от наводнения. К подтопленному деревянному дому подогнали резиновую лодку, чтобы спасти пожилую женщину. Ее перевезли на сушу.

Ранее сообщалось о том, что из-за тайфуна размыло несколько мостов и отрезало от «большой земли» несколько населенных пунктов.

Елена Миронова