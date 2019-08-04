Наиболее пострадавшая от наводнения часть иркутского города Тулуна будет исключена из зоны заселения, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава региона Сергей Левченко.

По словам губернатора, соответствующий указ уже издан. Его успели зарегистрировать в кадастровой палате. Согласно документу, из зоны заселения исключена вся подтопленная часть Тулуна. Подобный закон готовится и по городу Нижнеудинску.

Так как переселение — дело по большей части длительное и занимает годы, а порой в российской реалии и десятилетия, было принято решение возвести защитные сооружения для этих двух населенных пунктов.

Ранее прошла информация о том, что в Иркутской области в результате паводка было затоплено более 11 тысяч жилых домов, расположенных в ста населенных пунктах. Серьезно пострадали порядка 50 автомобильных дороги и более 20 мостов.

Екатерина Брязгунова