Избегать заносов на поворотах можно так

Как избегать случайных заносов на поворотах, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Автоприбамбас.COM».

Для того, чтобы не улетать при поворотах, особенно на заднеприводном автомобиле, старайтесь не выезжать в сильную колею на высоких скоростях. Имейте в виду, что чем крупнее авто, тем больше вероятность, что его может занести. Сбросьте скорость заблаговременно, избегая заноса.

Имейте в виду, что после дождя дорожное покрытие становится более скользким. В холодную погоду стоит учитывать наличие наледи и снега, которые также усложнят маневр.

Анастасия Туркова