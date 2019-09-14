Избегать заносов на поворотах можно так

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Как избегать случайных заносов на поворотах, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Автоприбамбас.COM».

Для того, чтобы не улетать при поворотах, особенно на заднеприводном автомобиле, старайтесь не выезжать в сильную колею на высоких скоростях. Имейте в виду, что чем крупнее авто, тем больше вероятность, что его может занести. Сбросьте скорость заблаговременно, избегая заноса.

Имейте в виду, что после дождя дорожное покрытие становится более скользким. В холодную погоду стоит учитывать наличие наледи и снега, которые также усложнят маневр.

Анастасия Туркова

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